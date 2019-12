Firenze, forte scossa di terremoto nel Mugello: magnitudo 4.5. Sciame sismico in atto

E' stata di magnitudo 4.5 la scossa di terremoto che alle ore 4.37 del 9 dicembre è stata registrata in Toscana. L'epicentro (nove chilometri di profondità) è stato individuato nel territorio comunale di Scarperia e San Piero, nel Mugello, a circa 35 chilometri da Firenze. Il sisma ha svegliato nel cuore della notte migliaia di persone. Decine le telefonate ai centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Paura tra la popolazione che in diverse zone si è riversata nelle strade. Oltre che nell'area dell'epicentro e a Firenze, il terremoto è stato distintamente avvertito in gran parte della Toscana, ovviamente nel Senese e nell'Aretino, a Pisa, Pistoia, Lucca e nei territori limitrofi. La scossa è stata "sentita" anche in Emilia, in parte del nord dell'Umbria. E' in atto un vero e proprio sciame sismico. Prima della scossa principale erano stati già diversi gli eventi registrati dai sismografi, ma anche dopo la terra ha continuato a tremare. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato altre scosse alle 4.39 (magnitudo 3), 4.42 (magnitudo 3.2) e ancora 4.42 magnitudo 3. Sono poi seguiti eventi di intensità minore. Al momento non si segnalano danni, ma sono in corso verifiche delle forze dell'ordine, come sempre accade in questi casi.

Le prime immagini nella notte dalla zona dell'epicentro