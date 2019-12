Firenze, diverse scosse di terremoto nella notte. La più forte di magnitudo 3.4

La terra continua a tremare in Toscana, nel Mugello, a poche decine di chilometri da Firenze. Dopo le quattro scosse di terremoto registrate nella serata dell'8 dicembre con epicentro a circa 40 chilometri dal capoluogo di regione, nelle prime ore del 9 dicembre ancora fenomeni sismici, stavolta di intensità maggiore. Anche in questo caso la zona dell'epicentro è stata individuata dai sismografi dell'Ingv nel comune fiorentino di Scarperia e San Piero. La prima scossa, di magnitudo 2.4 si è verificata alle 3.38, un minuto dopo un terremoto più forte: 3.2. Ancora tre minuti e un nuovo fenomeno: magnitudo 3.4. Alle 3.44 la quarta scossa: 2.1. Alle 3.55 un altro sisma 2.1. La seconda e la terza scossa sono state nitidamente avvertite in buona parte della Toscana, in particolare, oltre che a Firenze, a Prato, Pistoia, Empoli, nel Senese e in alcune aree dell'Aretino. Per fortuna non si registrano danni né feriti.

