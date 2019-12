Emergenza furti, ladri in appartamenti e abitazioni con la tecnica dell'impressioning: ecco come funziona

L'emergenza furti che sta colpendo molte zone dell'Umbria in queste settimane non accenna a placarsi. Conoscere le tecniche utilizzate dai ladri consente di ridurre il rischio di atti predatori e di commettere errori che facilitino l'azione dei malintenzionati. Una delle tecniche attualmente più in uso dai parte dei ladri è quella dell'impressioning.

Con questa tecnica i ladri inseriscono una lamina sottile di alluminio deformabile che si adatta con piccoli movimenti ai denti delle serratura e crea una copia della chiave al momento; con questo calco a disposizione, per loro il gioco è presto fatto. E senza lasciare alcun segno di effrazione.

Come difendersi? Innanzi tutto seguendo questo decalogo di consigli lasciati da esperti del settore, poi bisogna prestare attenzione anche all'eventuale presenza di graffette nei propri portoni d'ingresso (leggi qui il perchè), che rappresentano l'ultima tecnica più in voga dai ladri.

Infine, il consiglio è quello di guardare il due video che riportiamo di seguito relativi ad altre due tecniche molto usate dai ladri: la "tecnica del key bumping" e quella "del foro". Conoscere è il primo modo per difendersi.