Ivan Cordoba (ex Inter), incidente in auto: grave 57enne

Incidente a Como per l'ex giocatore dell'Inter Ivan Cordoba. L'incidente era avvenuto mentre era alla guida della sua Range Rover. Secondo una prima ricostruzione l'ex difensore nerazzurro si è scontrato con uno scooter guidato da un uomo di 57 anni in via Napoleona, in prossimità di piazzale Camerlata.

Le condizioni dello scooterista - l'incidente è avvenuto giovedì sera - sono apparse inizialmente molto gravi. A quanto si apprende, per fortuna il ferito non è in pericolo di vita. L'ex giocatore dell'Inter, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. La dinamica è ancora tutta da ricostruire e ci stanno lavorando le forze dell'ordine.