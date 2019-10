Gli svaligiano due volte casa in un mese

Per la seconda volta in un mese ha ricevuto la sgradita visita dei ladri. Che l’ultima volta hanno portato dalla sua abitazione due candelabri in argento e una vecchia bici. E’ accaduto a un imprenditore folignate, residente in zona Fiamenga. Nonostante il bottino misero, sono stati invece ingenti i danni. “Hanno distrutto la porta d’ingresso e alcuni cassetti della camera da letto - ha detto il proprietario – e sicuramente sapevano che la casa era da tempo sfitta. Sono stufo. Servono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine".