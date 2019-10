Festival dell'Oriente, sequestrati oltre 5 mila articoli tra bigiotteria e giocattoli

Le fiamme gialle della tenenza di Assisi hanno sequestrato doltre 5 mila articoli di bigiotteria, fabbricati in Cina, messi in vendita da due cittadini di origine indiana nell'ambito del festival dell'Oriente che si è svolto al centro Umbriafiere di Bastia Umbra. La merce non riportava le informazioni previste dalla vigente normativa ed era stata immessa in commercio senza i preventivi controlli di sicurezza. Presso lo stand di un commerciante italiano sono stati inoltre sequestrati giocattoli potenzialmente pericolosi per l’ambiente e per la salute dei bambini, privi sia della cosiddetta “marcatura CE” sia delle opportune garanzie di sicurezza sui materiali utilizzati e sulle procedure di fabbricazione.



