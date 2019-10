E' stato un lunedì 14 singolare per gli incendi che hanno interessato le auto. Il primo nella mattinata tra Casalina e Deruta sulla E45, intorno alle 21 il bis in Altotevere, dove a Piosina di Città di Castello sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento tifernate per spegnere le fiamme. Sul posto anche i carabinieri.