Minuti di tensione in un locale da ballo molto frequentato da giovanissimi. Forse anche a causa di qualche bicchiere di troppo e di un saluto a una ragazza è scoppiata una animata discussione in un locale di Città di Castello. Discussione che si è protratta anche all’esterno, dove il personale addetto alla sicurezza con fatica ha cercato di far smaltire l’arrabbiatura a un 23enne del posto. Il ragazzo infatti, agitatissimo, non ne voleva proprio sapere di tranquillizzarsi tanto da rendersi necessario l’intervento di un carabiniere libero dal servizio che, chiedeva l’intervento di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Città di Castello. Il 23enne però, ha rivolto le sue ire anche contro il militare, aggredito prima verbalmente quindi fisicamente dal giovane. Il carabiniere ne avrà per otto giorni, mentre il 23enne è stato arrestato.