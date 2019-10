Procreazione assistita, il servizio si trasferisce a Pantalla

Da lunedì 14 ottobre il Servizio di diagnosi e cura della riproduzione umana dell'ospedale di Perugia inizierà il trasloco da via Enrico dal Pozzo alla nuova sede: il nosocomio di Pantalla. “Un progetto in cantiere da tempo che risponde alla necessità di una collocazione logistica più opportuna”, sottolinea il commissario straordinario Antonio Onnis. E aggiunge: “Il servizio, pur all'interno dell'Als2, rimarrà comunque un'entità di riferimento del Santa Maria della Misericordia. Una scelta che risponde a criteri di gestione integrata tra l'ospedale di Perugia e le strutture di Assisi, Castiglione del lago e Pantalla perseguita dal piano sanitario a fini di maggiore efficienza. Già molti professionisti operano indifferentemente nelle diverse realtà in un'ottica di rete”.

Dieci giorni per trasferire arredi e attrezzature, allestirle nella nuova sede e collaudare tutto. “Probabilmente il servizio sarà a regime all'inizio del mese di novembre nel frattempo abbiamo sospeso le attività”, precisa Onnis.

Il reparto conta una decina di persone tra ostetriche, biologhe e medici, il responsabile della struttura è Gian Carlo Di Renzo ed è diretta dal professor Sandro Gerli. Tra i medici del servizio c'è anche il dottor Gianfrancesco Brusco. Quest'ultimo sembra però deciso ad andare in pensione nei prossimi mesi. Ma Onnis chiarisce: “Brusco sta maturando l'ipotesi di fermarsi, lo vedremo insieme nei prossimi giorni”. E il commissario non esclude il potenziamento del servizio: “A breve questo punto sarà oggetto di riflessione. Comunque fin da subito il servizio potrà contare sugli operatori dell'ospedale di Pantalla che rappresentano una garanzia in quanto è un centro di grande vitalità”.

Con il trasferimento del servizio di procreazione assistita il padiglione X del complesso di via Enrico Dal Pozzo, di proprietà dell'Università di Perugia, si svuota completamente. Purtroppo l'intera area giace da tempo in condizioni di degrado e adesso con il completamento del trasferimento di tutti i servizi da parte dell'Azienda ospedaliera, c'è da sperare che il nuovo rettore, Maurizio Olivero, che entrerà in carica dal primo novembre, ponga subito l'attenzione sulla riqualificazione dell'intera area riprendendo il progetto di un polo scientifico ad lato tasso tecnologico.