Se la caverà in una ventina di giorni il giovane conducente di una Tesla ridotta in un ammasso di lamiere dopo uno scontro frontale con un camion. Trasportato dal 118 al Santa Maria della Misericordia di Perugia, il giovane imprenditore nello schianto ha riportato un trauma facciale con ferite al volto e un ematoma sottocutaneo al fianco sinistro. L’incidente si è verificato nella notte di sabato 12 ottobre alle 3.45 sulla E45 all’altezza di Casalina in prossimità del cambio di carreggiata causa lavori in corso. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia e la Polstrada di Todi.