Cocaina per 20 mila euro, due arresti

Poco meno di due etti di cocaina purissima suddivisa in 22 ovuli termosaldati. Un bilancino di precisione e 4. 292 euro in contanti ritenuti oggetto di reato. E’ quanto i carabinieri della compagnia di Perugia hanno trovato nella disponibilità di un albanese di 26 anni, arrestato in flagranza mentre cedeva una dose. I militari hanno notato i suoi movimenti sospetti e lo hanno seguito. Anche i militari di Castel del Piano hanno arrestato un altro albanese con 10 grammi di cocaina contenuta in 21 ovuli termosaldati. Il 37enne aveva anche 300 euro ritenuti frutto dello spaccio. Ieri mattina, entrambi - difesi dagli avvocati Daniela Paccoi e Guidao Rondoni - sono comparsi in tribunale a Perugia per la direttissima e il giudice, dopo aver convalidato gli arresti, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il primo e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il secondo. Se immessa sul mercato la droga avrebbe fruttato 20 mila euro circa.