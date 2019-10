Scompare mentre cerca funghi, ricerche in corso

Uomo scompare mentre è in cerca di funghi, ricerche in corso. I vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca di un uomo di 79 anni che si è perso nella zona di San Marco a Perugia. Secondo quanto si apprende, l'uomo era andato a cercare funghi. Il cellulare che ha portato con sé al momento non risulta raggiungibile. Sul posto anche le unità cinofile e le altre forze dell'ordine. Richiesto anche l'intervento del nucleo Sapr (Sistemi aeromobili pilotaggio remoto) con droni muniti di videocamere a infrarossi.