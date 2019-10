Nuovi cantieri sul raccordo Perugia-Bettolle. Da lunedì 14 ottobre Anas eseguirà alcuni interventi di ripristino della pavimentazione sul raccordo Perugia-Bettolle, tra Madonna Alta e Corciano, in direzione Bettolle. Per consentire l’esecuzione dei lavori, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. Per contenere i disagi al traffico l’esecuzione degli interventi è suddivisa in due fasi. Nel dettaglio, da lunedì 14 a mercoledì 16 ottobre saranno chiusi gli svincoli di Ferro di Cavallo e Olmo per chi viaggia in direzione Bettolle. Da mercoledì 16 a venerdì 18 ottobre sarà invece chiuso lo svincolo di Corciano, sempre in direzione Bettolle.