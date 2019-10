Truffatore del web raggira anziano

La necessità di acquistare un auto e il prezzo vantaggioso lo hanno tratto in inganno. I carabinieri della stazione di Nocera Umbra hanno denunciato un uomo di 40 anni residente a Rimini, responsabile dell’ennesima truffa on line nell’acquisto di beni, di fatto mai consegnati. La vittima è un anziano nocerino, il quale si era mostrato interessato all’acquisto di una Fiat Panda su un sito. Il modus operandi è sempre lo stesso. Un’inserzione sul web dove vengono mostrate alcune foto del veicolo, il prezzo vantaggioso e l’abilità del truffatore nel raggirare la vittima. Quest’ultima, dopo un contatto telefonico avuto con il venditore, che lo ha rassicurato sulla bontà della trattativa e la regolarità della documentazione, ha versato la somma di 570 euro, in acconto, su una Postepay. Naturalmente, l’autovettura non è mai stata consegnata e del venditore più nessuna traccia. All’anziano non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri.