Punto dai calabroni nel bosco, è in prognosi riservata

E' in prognosi riservata un uomo di 68 anni che è stato punto da un calabrone mentre si trovava nei boschi di Fratticciola Selvatica in cerca di funghi. L'uomo si era perso nei boschi e prima che venisse recuperato da vigili del fuoco e carabinieri che hanno effettuato le ricerche è stato punto dall'insetto. L'uomo ha chiesto aiuto dal suo cellulare e così è stato localizzato. Sul posto sono intervenuti subito anche i sanitari del 118 che hanno effettuato le prime terapie urgenti somministrando cortisonici e messo in sicurezza il paziente che necessitava di ossigeno. L'uomo è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia in codice rosso e al momento viene sottoposto ad ulteriori accertramenti da parte degli specialisti della struttura complessa di Medicina del Lavoro. I sanitari confermano la gravità dell’evento e la prognosi è riservata.