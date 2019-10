Nuovi collegamenti per Milano e Rotterdam

L'aeroporto internazionale dell'Umbria si dota di due nuovi collegamenti: Milano (Linate) e Rotterdam. Dal prossimo 27 ottobre sarà operativa la rotta Alitalia che collegherà l'Umbria con lo scalo di Linate ormai prossimo alla riapertura dopo gli interventi di riqualificazione. Dal primo aprile al 31 ottobre si potrà, inoltre, volare con Transavia, low cost di Air France-Klm, per e da Rotterdam. Quest'ultima rotta risponde soprattutto a esigenze di tipo turistico dirette a potenziare le presenze in Umbria di turisti olandesi in seguito alla flessione registrata. Il collegamento con Milano risponde invece più alla tipologia del viaggio di affari integrato comunque con domanda e offerta turistica del territorio, tanto che nel fine settimana Alitalia garantisce orari più funzionali a viaggio di svago.

L'investimento totale di Sase è di oltre 2 milioni e mezzo di euro per entrambi i collegamenti con l'obiettivo di incrementare i passeggeri nell'esercizio in corso di circa 50 mila presenze, 30 mila su Milano e 20 mila su Rotterdam.

Nel 2020 dal san Francesco d'Assisi si volerà quindi per Milano e Rotterdam oltre che per Londra, Catania, Tirana, Bruxelles e Malta. Riamane ancora un sogno il collegamento con la Germania molto richiesto dagli imprenditori locali.

Decisivo per la realizzazione della scuola di volo il prossimo incontro a Roma fra Enac e la società inglese intenzionata a investire nel progetto che dovrebbe realizzare una struttura di portata mondiale, seconda solo a quella esistente in Florida, di formazione nell'intero arco di professioni dell'areonautica. Un progetto in grado di garantire oltre mille presenze giornaliere tutto l'anno nell'area di Sant'Egidio. Nodo da sciogliere per gli inglesi la concessione ventennale di Sase: un arco temporale considerato troppo breve per fare da garanzia all'ingente investimento.