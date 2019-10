Zingaretti: "Nella terra di San Francesco non vincerà l'odio di Salvini"

“Questa è la terra della speranza e non può diventare la terra dell’odio”. Il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti, intervenuto nel pomeriggio di domenica 6 ottobre al Cva di Ponte San Giovanni per sostenere il candidato alla presidenza della Regione Vincenzo Bianconi, carica i suoi contro l'avanzata leghista di Salvini. “Noi siamo in campo per far vincere l’Umbria e per farlo dobbiamo scendere dal dirigibile da dove si vedono solo le teste. Questa terra, la terra di San Francesco non può diventare la terra del rancore e dello sfruttamento. L’odio serve a captare voti ma non a creare sviluppo e coesione sociale”. Visita a Terni del leader del M5S Luigi Di Maio che ha ribadito le condizioni del patto giallo-rosso: “L’Umbria non è un trofeo elettorale, i partiti non metteranno mai le mani sulla giunta”.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI LUNEDI' 7 OTTOBRE 2019