Conte ammette: "Ricostruzione troppa lenta"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da Assisi, partecipando alle celebrazioni per la festa di San Francesco (vedi altro articolo), nel coso del suo intervento dalla loggia del Sacro convento, si è soffermato sul terremoto che ha colpito il centro Italia e, quindi, l’Umbria e ha detto: !Purtroppo l’opera di ricostruzione procede con troppa intollerabile lentezza. Dobbiamo imprimere una svolta decisiva. Ho girato molto in questi territori martoriati, dobbiamo affrontare un rischio maggiore e cioè che questi territori straordinari, anche dopo il recupero, vengano abbandonati per sempre, e quand’anche restituiti alla loro bellezza, non abbiano più una comunità che li abiti. Dobbiamo contrastare questo e perciò - ha concluso il premier - la cura e la responsabilità ci impongono di agire nell’opera di ricostruzione senza ulteriori indugi".