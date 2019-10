Rubinetti a secco per i lavori: l'elenco delle zone

A causa dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, dalle 22 di giovedì 3 ottobre alle 6 di venerdì 4 ottobre verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia: via Montemalbe, via Antonio Pigafetta

via Marco Polo, via San Quirico, strada Case Bruciate Santa Lucia, via Raniero Gigliarelli (da incrocio con strada Case Bruciate Santa Lucia a via Giacomo Brufani), via Giacomo Brufani, via Emilio Barbanera. A renderlo noto all'utenza è una nota di Umbra Acque. L’Azienda resta a disposizione per le informazioni e richieste di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al numero verde 800 250 445.