Il Comune di Perugia ci riprova: all’asta sei immobili

Sei immobili del Comune all’asta. Oggi è attesa la pubblicazione dell’avviso, dopo la determina dirigenziale del 25 settembre che ha disposto l’alienazione. Tra i beni comunali che saranno oggetto dell’asta pubblica, fissata per il 7 novembre, inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019-2021, figurano gioielli che il Comune cerca da tempo di cedere, come una parte di palazzo Rossi Scotti, e altre occasioni dal prezzo base ben più abbordabile. In tutti i casi, non è la prima volta che l’ente locale tenta di venderli.

