Droga ordinata su WhatApp, smantellata rete di spaccio

Al termine di un’indagine durata un anno, gli agenti della tenenza di Città di Castello della guardia di finanza hanno smantellato un’organizzazione dedita allo spaccio di droga, attiva fra Città di Castello, San Giustino e Sansepolcro. L’operazione “Biancaneve” ha preso il via dall’arresto di un imprenditore di 46 anni di San Giustino, sorpreso in auto insieme alla moglie mentre trasportava ingenti quantità di cocaina purissima, sufficienti a confezionare 500 dosi. Nell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti 7.000 euro in contanti ritenuti dagli inquirenti provento di spaccio, un bilancino di precisione, diverse sostanze da taglio e materiali per il confezionamento.

Nella rete è finito anche un 28enne di Città di Castello, sorpreso a spacciare davanti a un bar della periferia tifernate. La droga veniva ordinata tramite WhatsApp utilizzando un linguaggio in codice.

I finanzieri hanno ricostruito ben 230 episodi di spaccio e segnalato 13 persone alle prefetture di Perugia e di Arezzo, di età compresa tra i 29 e i 54 anni, in quanto assuntori di sostanze stupefacenti. Uno di essi, nel giro di pochi mesi, è arrivato a spendere oltre 10 mila euro per l’acquisto della droga.