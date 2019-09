Positivo ai test antidroga e antialcol, denunciato 26enne

I carabinieri di Bastia Umbra hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti un 26enne perugino. Il giovane si era messo alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti - così come accertato presso una struttura sanitaria – ed è rimasto coinvolto in un incidente stradale con feriti. Sottoposto a un controllo specifico, il 26enne è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,56 g/l.