Scontrino da 430 euro per due spaghetti a una coppia di turisti

Un conto folle pagato da due turiste giapponesi a Roma scatena sui social una bufera di commenti e attacchi al ristorante dove le due sventurate visitatrici si sono trovate a mangiare lo scorso 11 settembre. Non è la prima volta che uno "scontrino choc" finisce sulle pagine di cronaca, ma questa volta a fare scandalo è un conto a tre cifre da ben 429 euro per due piatti di spaghetti al pesce e una bottiglia d’acqua in un piccolo ristoro nei pressi di San Pietro.

Mesi fa aveva fatto scandalo lo scontrino da 81 euro per due panini e due cappuccini, prima ancora i 24 euro per due gelati, e si trattava sempre di esercizi in zona San Pietro. La notizia dell’Antico Caffe di Marte, dove è stato consumato il salatissimo spaghetto, ha scatenato una valanga di commenti sul web contro il locale, ma il ristoratore, intervistato dal Messaggero, si difende osservando: "Il menù è chiaro, per pagare quella cifra non hanno preso solo gli spaghetti ma anche il pesce che da noi è fresco: il cliente lo sceglie al bancone". Sarà, ma a giudicare dalle recensioni apparse online, il locale non è nuovo a critiche feroci, e la poco prestigiosa notizia ha già fatto il giro dei media esteri.