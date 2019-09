Guida senza patente e fornisce un nome falso, arrestato

Un 44enne di Palazzo di Assisi, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e arrestato dai carabinieri a Bastia Umbra mentre eseguiva un sorpasso pericoloso. Non solo guidava senza patente, ma ai militari ha fornito anche false generalità. Sorpreso mentre a bordo di un autocarro Fiat Iveco effettuava una manovra di sorpasso azzardata in via del Popolo, il 44enne, ha dapprima tentato di scusarsi per la manovra, poi ha sostenuto di aver dimenticato la patente e fornito false generalità. Quando è stato portato in caserma, i carabinieri hanno scoperto che l’uomo non era B.L. come da lui asserito, ma M.V. E sapendo di essere alla guida del mezzo senza patente, in quanto revocatagli nel 2012 dal Prefetto di Perugia per guida sotto l’effetto di droghe, ha declinato false generalità. L’arresto è stato convalidato, il processo rinviato a marzo.