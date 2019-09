Rapina al supermercato, preso l'accoltellatore

E’ stato individuato dai carabinieri del nucleo operativo il protagonista della rapina finita nel sangue al supermercato di via Carso a Foligno. Si tratta di un giovane di nazionalità italiana, residente nel territorio, che è finito nella rete dei carabinieri dopo alcune testimonianze raccolte nell’imminenza dei fatti. Il bandito, come si ricorderà, dopo aver rubato l’incasso del locale ha accoltellato il marito della cassiera dell’esercizio commerciale, colpendolo con tre coltellate (le sue condizioni non sono gravi). Presto scatterà nei suoi confronti il fermo per tentato omicidio, rapina e lesioni aggravate.