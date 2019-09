Quattordici giovani in missione con l'associazione Amici del Malawi

Saranno in Malawi, dal 22 settembre al 13 ottobre, 14 ragazzi e ragazze di alcune parrocchie dell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, che hanno aderito al progetto diocesano “Giovani in missione” avviato da alcuni anni con l’associazione “Amici del Malawi Onlus”, presieduta da un giovane sacerdote perugino, don Marco Briziarelli, che li accompagnerà in quest’esperienza in terra d’Africa raccontandola a chi non potrà viverla di persona con delle video-interviste quotidiane. I giovani soggiorneranno a Casa Perugia, il centro di ospitalità per operatori e missionari che giungono dall’Italia, costruito dalla Chiesa perugina.