Truffa per ottenere fondi pubblici: denunciati imprenditore edile e albergatore

Un imprenditore edile e un albergatore sono stati denunciati per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. I due, infatti, aAttraverso alcune fatture gonfiate, avevano fatto figurare lavori di ristrutturazione di una struttura alberghiera per 590 mila euro, così da ottenere tutti i 200 mila euro di fondi europei messi a disposizione dalla Regione Umbria a fondi perduto. Le Fiamme Gialle folignati hanno sequestrato, su disposizione del GIP del Tribunale di Spoleto, un immobile situato nel centro di Foligno, del valore di circa 500 mila euro, intestato formalmente a una società avente sede in Romania, ma riconducibile, in realtà, all’albergatore.