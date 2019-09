Incendio nella notte,soccorsa anziana invalida

Incendio contatori Enel intorno alle 4 di giovedì 19 settembre via dei Pini 14 a Nocera Umbra. Il fumo intenso dell’incendio ha interessato l’interno della palazzina di due piani. Nessun ferito, soltanto molta comprensibile paura da parte dei condomini. La squadra dei vigili del fuoco di Gaifana ha soccorso anche una signora invalida e impossibilitata a muoversi dal letto al secondo piano, aprendo le finestre per far uscire il fumo che aveva invaso completamente l’appartamento.