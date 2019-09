Un 19enne è ricoverato in rianimazione, con una prognosi di 30 giorni, per le lesioni riportate a seguito di un incidente stradale avvenuto martedì 17 settembre a Città di Castello lungo via Martiri della Libertà, dove il giovane in sella a un motociclo Mbk ha urtato il muretto a margine strada, cadendo a terra. Sul posto 118 e polizia municipale.