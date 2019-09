Viaggia in treno senza biglietto: arrestato per traffico internazionale di droga

Gli agenti della polizia ferroviaria di Foligno hanno arrestato un nigeriano in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata. Il 26enne extracomunitario, è stato identificato perché sorpreso a viaggiare senza biglietto a bordo di un treno regionale proveniente da Roma. I successivi accertamenti hanno fatto emergere il provvedimento restrittivo emesso per reati legati al traffico internazionale di droga. Il giovane, pertanto, è stato arrestato e portato nella casa di reclusione di Spoleto, a disposizione dell'autorità giudiziaria.