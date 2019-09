Ubriaco in sella alla bicicletta, denunciato

I carabinieri di Citerna hanno denunciato uno straniero di 36 anni per guida in stato di ebbrezza e per assunzione di sostanze stupefacenti. L'uomo, che ha riportato lesioni, era in sella a una bicicletta ed è rimasto coinvolto in un incidente con un'auto che si è verificato a Città di Castello.

Nell'ambito dei controlli finalizzati a individuare automobilisti che guidano sotto l’effetto di alcol o di stupefacenti, i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Città di Castello hanno denunciato e hanno provveduto al ritiro della patente di un 47enne straniero, residente a Gubbio, trovato alla guida nella zona di Umbertide con un tasso alcolemico superiore a tre volte il limite di legge.

Nel pomeriggio del 10 settembre, infine, un 22enne alla guida della propria auto è stato controllato dai militari del nucleo operativo della compagnia tifernate, che gli hanno trovato mezzo grammo di marijuana e lo hanno segnalato alla Prefettura di Perugia.