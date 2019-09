Incendio nel bagno dell'ospedale

Un principio d’incendio ha interessato nel pomeriggio dell'11 settembre un bagno pubblico al primo piano dell’ospedale San Giovanni Battista di Foligno. Le fiamme si sono sviluppate, con ogni probabilità, a causa di una di sigaretta lasciata accesa, e sono state prontamente domate dagli operatori sanitari e dai vigili del fuoco che sono stati chiamati dalla direzione di presidio. Non si sono registrati danni significativi. La direzione dell’azienda sanitaria ribadisce l’importanza del divieto assoluto di fumo nelle strutture sanitarie e ospedaliere e in tutti i luoghi di cura “nel rispetto non soltanto delle normative ma anche delle più elementari norme di civile convivenza”.