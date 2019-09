Perseguita la moglie, arrestato ex falchetto

Nonostante la misura del divieto di avvicinamento alla moglie, ha continuato a perseguitare e a maltrattare nel tempo la donna. Per questo un 43 enne folignate, molto conosciuto per essere stato un giocatore della locale squadra di calcio, è stato raggiunto questa mattina dalla misura cautelare in carcere a seguito della richiesta del pubblico ministero titolare del fascicolo.