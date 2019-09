Veicolo in fiamme sulla E45, traffico bloccato

Veicolo in fiamme lungo la E45 all'altezza di Deruta, bloccata la strada. A causa dell'incendio scoppiato intorno alle 18.30 di martedì il traffico lungo la statale 3 bis Tiberina (E45) è temporaneamente bloccato lungo la carreggiata in direzione Orte all’altezza del km 51, nel comune di Deruta. A renderlo noto è Anas. Le squadre di soccorso sono sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.