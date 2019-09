Droga nella borsa, individuato da carabiniere fuori servizio

Trovato con la marijuana grazie a un carabiniere fuori servizio. Uomo di 43 anni è stato denunciato per possesso di droga. Nella serata di sabato la centrale operativa della compagnia carabinieri di Città della Pieve è stata allertata da un militare libero dal servizio, che richiedeva l’ausilio di una pattuglia a Tuoro sul Trasimeno. Il carabiniere, infatti, aveva fermato un uomo di 43 anni, residente nella zona e gravato da precedenti di polizia per stupefacenti, poiché aveva un atteggiamento sospetto. Al momento dei controlli i militari hanno trovato all’interno della sua borsa marijuana per un peso di circa 56 grammi, suddivisa in due involucri di cellophane. Il 43enne è stato deferito all’autorità giudiziaria di Perugia per detenzione di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata.