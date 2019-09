La Lega vuole taser e cani anti droga per la polizia locale di Perugia

Attivare un'unità cinofila per la polizia locale e dotare i vigili urbani anche di taser. Sono due delle proposte per la gestione dell’ordine pubblico in città presentate dal gruppo consiliare Lega – Salvini per Perugia. Per contribuire alla lotta alla droga, l'unità cinofila dovrebbe essere impiegata davanti alle scuole e alle fermate del trasporto pubblico scolastico, utilizzando le nuove unità di polizia locale di prossima assunzione. I consiglieri chiedono al Sindaco anche di fornire alla polizia locale, secondo quanto previsto dal Decreto Sicurezza, la possibilità di utilizzo del taser e di verificare l’osservanza delle norme sull’accattonaggio molesto, sempre secondo quanto previsto dallo stesso decreto.