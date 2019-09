Serpente in giardino, intervengono i vigili del fuoco

Serpente in giardino, arrivano i vigili del fuoco. I pompieri di Gaifana sono intervenuti per recuperare il rettile in un giardino di Nocera Umbra. L'animale si era attorcigliato intorno ad un vaso di fiori, nel giardino di un’abitazione fuori dal centro cittadino. Il serpente è stato liberato in aperta campagna.