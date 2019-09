Spacciatore in manette, era appena arrivato in Italia

"Come avete fatto a sapere che spacciavo?, sono arrivato in Italia solo da pochi giorni". Queste le parole del poco più che ventenne, ragazzo straniero che i carabinieri di Assisi hanno arrestato per spacco di droga. Il giovane è stato beccato in flagranza dopo che aveva ceduto due dosi. Il ragazzo è stato dunque arrestato e processato per direttissima, è stato condannato ad un anno di reclusione e al pagamento di una multa di 3mila euro. A suo carico è stato anche emesso un provvedimento di espulsione per 5 anni.