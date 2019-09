Fontivegge, aggredisce un uomo col coltello: arrestato

Un uomo di origine moldava di 32 anni è stato arrestato dalla polfer di Perugia nei pressi della stazione di Fontivegge. L'uomo, senza apparente motivo, ha ferito un altro straniero che in quel momento si trovava seduto sulle scalette di piazza del Bacio con un coltello da cucina. Gli agenti della polizia ferroviaria, in servizio in quel momento, sono subito intervenuti e sono stati a loro volta aggrediti. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi. Il 32enne è stato arrestato e si trova in carcere in attesa dell'udienza di convalida.