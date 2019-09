Incendio in appartamento, all'interno bombole di gpl

Appartamento a fuoco. I vigili del fuoco di Spoleto sono intervenuti intorno alle 19 di lunedì per l'incendio di un appartamento in via Portafuga. All'interno dell'abitazione, di circa 20 metri quadrati e abitata da extracomunitari, sono state trovate tre bombole di gpl. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con gli estintori a causa di strada stretta e impraticabile da parte del camion.