Si ribalta furgone, feriti marito e moglie

Incidente intorno alle 13.15 di lunedì 2 settembre. Un furgone condotto da un uomo di 81 anni con a bordo la moglie di 77 si è ribaltato in località Baucca, a Città di Castello. L'incidente si è verificato nell'effettuare la manovra di svolta per immettersi nella strada comunale che conduce in località San Martin D'Upò, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale. Sul posto anche 118 e vigili del fuoco che hanno estratto i coniugi dall'abitacolo. Per i due solo qualche graffio.