Si sente male in un'edicola, salvato con il defibrillatore

Attimi di apprensione ieri mattina nella zona industriale de La Paciana, a Foligno, quando un uomo di circa 50 anni si è improvvisamente accasciato per un malore mentre si trovava in un’edicola. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe accusato un infarto. Immediato il soccorso dei presenti che hanno subito allertato i sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco, chiamati ad intervenire dai medici, perché visto il peso dell'uomo è stato necessario l'aiuto dei pompieri che hanno provveduto a spostarlo all’interno dell'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale. L’uomo è stato defibrillizzato sul posto viste le difficoltà di manovra.