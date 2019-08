Padre, madre e figli si danno alla coltivazione di cannabis. I carabinieri di Montefalco coadiuvati dai colleghi della compagnia di Foligno, a conclusione di una delicata e articolata attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Spoleto, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il padre di 67 anni e i due figli di 34 e 18 anni e denunciato in stato di libertà per lo stesso reato la madre di 57 anni.

Vicino alla propria casa, in una frazione di Montefalco, l’intera famiglia aveva dato vita a un vera e propria azienda dedita a coltivazione, essiccazione e successivo smercio di cannabis. Nel pomeriggio di venerdì 30 agosto i carabinieri hanno trovato 590 piante di cannabis ancora interrate nel campo che i proprietari avevano recintato e coperto con teloni. In casa, invece, c'erano 108 piante di cannabis già raccolte e custodite all’interno di una rimessa per la fase dell’essicazione nonché lampade ultraviolette necessarie per il pre-trattamento dei semi della cannabis. Trovato e sequestrato anche dell'hashish. In una casa di Foligno utilizzata da uno degli arrestati è stato trovato altro hashish.