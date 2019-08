Donna investita muore sul colpo

Incidente mortale dopo le 22.30 di giovedì. Una donna di 50 è morta sul colpo dopo essere stata investita a Rivotorto di Assisi, in via Romana. Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri di Assisi per i rilievi del caso. Nonostante la tempestività degli interventi non c'è stato nulla da fare, la donna è morta sul colpo.