Camion in avaria, traffico bloccato sulla 73bis

Traffico bloccato sulla statale 73bis di Bocca Trabaria per un mezzo pesante in avaria. A renderlo noto è Anas che comunica che nel tardo pomeriggio di giovedì 29 agosto al traffico è bloccato al chilometro 6,100, all'altezza di San Giustino. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità. L'evoluzione della situazione in tempo reale sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “Vai” di Anas. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 20.