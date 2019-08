Ladri in fuga con generi alimentari

Un altro garage visitato dai ladri. Questa volta nei pressi di via Caboto, a Foligno, (poco prima di Borroni). Con tanto di “foro” praticato per mettere fuori uso il lucchetto principale. Con i balordi che, una volta guadagnato l’interno, si sono limitati a portare via alcune taniche di olio e pacchi con buste di latte e pasta. A fare la brutta scoperta è stato il proprietario stesso, di ritorno in città dopo una breve vacanza al mare. Quella del “foro” è ormai una tecnica ben collaudata in tutto il comprensorio. Con tanti garage presi di mira dai delinquenti a caccia di biciclette o di qualche altro oggetto prezioso.