Botte fra mamme alla manifestazione sportiva, in tre finiscono all'ospedale

Se le sono date di santa ragione davanti ai figli minorenni. Tre mamme italiane di 36, 39 e 40 anni sono finite all'ospedale per le ferite riportare durante una zuffa ad una manifestazione sportiva per bambini a Santa Maria degli Angeli. Dopo le cure al pronto soccorso è scattata d'ufficio la denuncia alla polizia di Assisi, che ha avviato le indagini. Per una la prognosi è di venti giorni. In base ai primi accertamenti la scintilla è scattata a seguito di vecchi dissapori. Dagli insulti alle botte il passo è stato breve.