Cade in un dirupo, salvato dai vigili del fuoco

Un uomo di 65 anni è caduto in un dirupo di una trentina di metri in località Santo Marzio, nel Comune di Gualdo Tadino. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Gaifana che sono riusciti a soccorrere l'uomo con tecniche del nucleo speleo alpino fluviale. E' arrivata in loco anche il 118 dell'ospedale di Branca.