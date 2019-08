Scontro tra auto e scooter, muore a 38 anni

E' stato lo scontro tra un'auto e uno scooter, per cause ancora in corso di accertamento, a provocare la morte di un uomo di 38 anni nel pomeriggio di lunedì 26 agosto. L'incidente mortale si è verificato lungo la variante del Cerro, a Marsciano, che porta alle E45. Lo scooter su cui viaggiava la vittima si è incendiato. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri.