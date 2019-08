Persona scomparsa, ricerche in corso

Ricerche in corso per una persona scomparsa. Nel pomeriggio di sabato 24 agosto personale Sasu e carabinieri sono al lavoro per rintracciare una persona scomparsa nella zona di Monteluco, a Spoleto. Si tratta di un anziano di 90 anni. Sul posto anche i vigili del fuoco di Spoleto, le unità cinofile dei pompieri, i carabinieri e dei volontari.